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Почти 500 тыс. рублей лишилась псковичка после общения с лжебанкиром

490 тысяч рублей пропали с банковской карты жительницы Пскова после звонка лжебанкира. Жертвой аналогичного преступления стала 42-летняя жительница Острова, которая лишилась 213 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Третьей пострадавшей оказалась 67-летняя жительница Великих Лук. На мобильный телефон ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он предупредил о несанкционированном доступе к банковской карте женщины, чтобы предотвратить списание средств он запросил у пенсионерки реквизиты её карты. Женщина назвала данные, после чего с её счёта были списаны 38 тысяч рублей.

По всем трём фактам возбуждены уголовное дела и проводятся расследования.

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