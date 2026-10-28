Жилой дом сгорел в Великолукском районе
Возгорание жилого дома произошло на улице Железнодорожной в деревне Шелково Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Огонь полностью повредил дом и кровлю. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.
На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасены три хозяйственные постройки.
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