Жилой дом сгорел в Великолукском районе

10:31, 28 октября 2026, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло на улице Железнодорожной в деревне Шелково Великолукского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области





Огонь полностью повредил дом и кровлю. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания.

На месте работали семь специалистов МЧС России и три единицы техники. Спасены три хозяйственные постройки.