Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять лет тюрьмы грозит жителю Бежаницкого района за езду на угнанной «семёрке»

Уголовное дело завели на жителя Бежаницкого района за угон чужого автомобиля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По имеющимся данным, от дома в деревне Заполье Бежаницкого района угнали автомобиль ВАЗ-2107. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники полиции провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в совершении угона.

Им оказался ранее судимый 49-летний житель Бежаницкого района. Угнанную им легковушку обнаружили в деревне Лющик, где злоумышленник проживает. По версии следствия, этот сельчанин, не имея водительского удостоверения, решил воспользоваться чужим автомобилем в своих целях.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведётся следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

28 октября 2026

Мошенники под видом знакомых выпрашивают деньги у жителей Псковской области
28 октября 2026

Пять лет тюрьмы грозит жителю Бежаницкого района за езду на угнанной «семёрке»
28 октября 2026

Жилой дом сгорел в Великолукском районе
28 октября 2026

ДТП на Северном обходе: в ВАЗ-2106 оказались заблокированы нетрезвые водитель и пассажир
27 октября 2026

Псковские росгвардейцы задержали похитителей виски, телефонного кабеля и «Баунти»
27 октября 2026

Пропавшего несколько дней назад молодого человека ищут в Великих Луках
27 октября 2026

В Пскове мужчина обманул кассу самообслуживания и избежал наказания
27 октября 2026

Пскович получил обязательные работы за угрозу убийством экс-возлюбленной

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...