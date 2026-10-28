Пять лет тюрьмы грозит жителю Бежаницкого района за езду на угнанной «семёрке»

11:56, 28 октября 2026, ПАИ

Уголовное дело завели на жителя Бежаницкого района за угон чужого автомобиля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, от дома в деревне Заполье Бежаницкого района угнали автомобиль ВАЗ-2107. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники полиции провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в совершении угона.

Им оказался ранее судимый 49-летний житель Бежаницкого района. Угнанную им легковушку обнаружили в деревне Лющик, где злоумышленник проживает. По версии следствия, этот сельчанин, не имея водительского удостоверения, решил воспользоваться чужим автомобилем в своих целях.

В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведётся следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.