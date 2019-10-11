124 псковича пострадали от лжебанкиров за 9 месяцев

21:22, 11 октября 2019, ПАИ

С января по сентябрь в Пскове зарегистрированы 124 факта телефонных мошенничеств, в которых преступники представляются сотрудниками служб безопасности банков, а затем обманом похищают деньги с банковских карт псковичей. Такая информация была озвучена на совещании в городском УМВД по итогам работы за 9 месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Стражи порядка отметили, что за аналогичный период прошлого года были зафиксированы 32 таких случаев. Таким образом, количество пострадавших псковичей от рук лжебанкиров увеличилось почти в 4 раза.

С начала октября в полицию Пскова уже поступили 7 подобных обращений, причем сумма ущерба от каждой из этих краж составила от 15 до 490 тысяч рублей.

В связи с этим городские полицейские призывают псковичей не вступать в разговоры с телефонными мошенниками.