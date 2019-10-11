0
20:38
Псков станет самым дешевым авианаправлением в период осенних каникул
19:32
Михаил Ведерников вручил ключи от новых мобильных ФАПов восьми районам Псковской области
18:07
Осенний субботник провели псковские единороссы на берегу реки Великой
17:15
Три праздника ожидают псковичей в торговых комплексах в эти выходные
15:47
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
15:29
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
14:27
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
Еще новости
Общество

124 псковича пострадали от лжебанкиров за 9 месяцев

С января по сентябрь в Пскове зарегистрированы 124 факта телефонных мошенничеств, в которых преступники представляются сотрудниками служб безопасности банков, а затем обманом похищают деньги с банковских карт псковичей. Такая информация была озвучена на совещании в городском УМВД по итогам работы за 9 месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Стражи порядка отметили, что за аналогичный период прошлого года были зафиксированы 32 таких случаев. Таким образом, количество пострадавших псковичей от рук лжебанкиров увеличилось почти в 4 раза.

С начала октября в полицию Пскова уже поступили 7 подобных обращений, причем сумма ущерба от каждой из этих краж составила от 15 до 490 тысяч рублей.

В связи с этим городские полицейские призывают псковичей не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псков станет самым дешевым авианаправлением в период осенних каникул
11 октября 2019
Псков станет самым дешевым авианаправлением в период осенних каникул
Михаил Ведерников вручил ключи от новых мобильных ФАПов восьми районам Псковской области
11 октября 2019
Михаил Ведерников вручил ключи от новых мобильных ФАПов восьми районам Псковской области
Осенний субботник провели псковские единороссы на берегу реки Великой
11 октября 2019
Осенний субботник провели псковские единороссы на берегу реки Великой
Три праздника ожидают псковичей в торговых комплексах в эти выходные
11 октября 2019
Три праздника ожидают псковичей в торговых комплексах в эти выходные
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Привет, ивент!» - 11 октября (ЗВУК)
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
11 октября 2019
«Семь раз отмерь» - 11 октября (ЗВУК)
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
11 октября 2019
Ушёл из жизни космонавт Алексей Леонов
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников
11 октября 2019
Смягчить ответственность депутатов региональных парламентов за ошибки в декларациях о доходах предложил Владимир Яников

Идет загрузка...