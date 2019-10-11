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Общество

Чемпионат по чтению вслух пройдет в Пскове 13 октября

13 октября в 16:00 в Пскове в клубе «T.I.R.» состоится отборочный тур чемпионата России по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В городском этапе соревнований могут участвовать все желающие псковичи старше 18 лет. Участие в чемпионате бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте здесь>>>.

Участники городского этапа чемпионата в день соревнований выйдут на сцену и прочитают отрывок из книги. Технику чтения и выразительность оценит жюри по шестибалльной шкале. Отрывки из книги участникам будут выдаваться прямо на сцене.

Победитель отборочного тура получит в подарок книги, отрывки из которых были зачитаны на мероприятии, а также возможность представлять Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата и в финале.

Чемпионат России по чтению вслух на русском языке «Открой рот» существует с 2011 года. В этом году в отборочных этапах примут участие более 200 городов России и зарубежья. Финалисты встретятся в Москве летом 2020 года.

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