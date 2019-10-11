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Общество

Выставка памятных монет работает в Псковском драмтеатре

В Пскове в фойе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина работает выставка памятных монет «Магия театра», приуроченная к году театра в России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, выставка, которую организовали Псковский драмтеатр и Банк России, продлится по 28 октября.

На выставке представлены фотографии лучших из посвященных театру монет из драгоценных металлов, которые выпустил Банк России. Экспонаты сопровождаются описаниями технических характеристик и историями создания рисунка каждой из монет.

Первые памятные монеты театральной тематики Центробанк отчеканил в 1989 году. За это время были выпущены более 100 монет, посвященных театру. 19 из них сегодня представлены в Псковском драмтеатре.

Все монеты, представленные на выставке, можно условно разделить на несколько блоков: балет, опера и драма. На них запечатлены великие композиторы, хореографы, режиссеры, актеры и отдельные сцены всемирно известных постановок - «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Спартак».

До конца этого года на центральных пешеходных улицах и бульварах, в библиотеках, театрах и выставочных центрах 23 городов России можно будет увидеть и другие экспозиции: «Дом для банка» и «250 лет российским бумажным деньгам». Этой осенью в российских городах, в том числе и в Пскове, состоятся 37 выставок. На них россияне смогут увидеть интерьеры старинных зданий, в которых работают сотрудники Центробанка, взглянуть на историю страны через ее деньги, познакомиться с уникальными коллекциями российских монет.

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