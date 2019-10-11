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Общество

Качество образования в детсадах оценят в России

В октябре-ноябре Рособрнадзор проведёт пробный мониторинг качества дошкольного образования в 21 регионе страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основой проверки стало изучение отечественного и зарубежного опыта исследований качества дошкольного образования, государственных систем его оценки и мониторинга, результатов апробации в России международного инструментария оценки Ecers-R.

По её итогам планируется подготовить отчет, в котором будут обозначены риски и возможности развития системы российского дошкольного образования. В нём также будут представлены рекомендации по совершенствованию системы дошкольного образования на федеральном уровне.

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