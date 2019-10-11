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Общество

Усиление ветра ожидается ночью в Псковской области

12 октября с 1:00 до 4:00 в Псковской области ожидается усиление юго-западного ветра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС»

В связи с неблагоприятным природным явлением МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна, а автомобиль поставить в гараж либо вдали от деревьев. На улице необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

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