Почти на 308 тысяч рублей оштрафовал Росреестр псковичей за нарушения земельного законодательства

09:20, 12 октября 2019, ПАИ

В сентябре специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 178 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили 127 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок сотрудники управления выдали 106 предписаний об устранении зафиксированных нарушений и возбудили 68 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, они оштрафовали недобросовестных землевладельцев на 307 тысяч 700 рублей, а также добились устранения 36 нарушений.