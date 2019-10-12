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Общество

Почти на 308 тысяч рублей оштрафовал Росреестр псковичей за нарушения земельного законодательства

В сентябре специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Псковской области провели 178 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили 127 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок сотрудники управления выдали 106 предписаний об устранении зафиксированных нарушений и возбудили 68 дел об административных правонарушениях.

Кроме того, они оштрафовали недобросовестных землевладельцев на 307 тысяч 700 рублей, а также добились устранения 36 нарушений.

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