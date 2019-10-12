Более 800 единиц оружия изъяли в Псковской области

09:50, 12 октября 2019, ПАИ

С января по сентябрь текущего года в Псковской области сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией изъяли более 800 единиц гражданского оружия. Об этом было объявлено на совещании по итогам работы центра за 9 месяцев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Всего за 9 месяцев сотрудники Росгвардии провели более 16 тысяч проверок условий хранения оружия у владельцев гражданского оружия по месту жительства. За различные нарушения они аннулировали у граждан 203 лицензии и разрешения на право владения оружием.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов отметил положительные результаты лицензионно-разрешительной работы в Псковской области, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед подразделениями центра, а также пути их наиболее эффективного решения.

В завершение мероприятия, наиболее отличившихся сотрудников поощрили благодарностями и подарками.