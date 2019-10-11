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Два автомобиля украли из гаражей двое жителей Острова

Двое не работающих, ранее судимых жителей Острова 21 и 22 лет похитили два автомобиля ВАЗ-2107 из гаражей в Островском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, первый ВАЗ-2107 подозреваемые похитили 28 сентября из гаража у дома в деревне Рубилово Островского района. Ещё одну аналогичную машину молодые люди украли 30 сентября из гаража в Острове.

Владельцы машин обратились за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемых в кражах и изъяли у них похищенный транспорт. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие. 

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