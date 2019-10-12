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Общество

Анна Кузнецова потребовала ужесточить наказание за преступления против детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила за ужесточение наказания за преступления против детей, сообщает ТАСС.

Детский омбудсмен отметила, что уже внесла предложение об ужесточении наказания за преступления против несовершеннолетних в Госдуму. По её мнению, ужесточение наказания должно помочь предотвратить другие подобные преступления.

Это заявление Анна Кузнецова сделала на фоне призывов вернуть смертную казнь после убийства девятилетней девочки в Саратове. Ребенок пропал 9 октября по дороге в школу. На следующий день ее тело нашли среди гаражей в одном из районов города. Позднее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчину, после чего местные жители провели митинг, на котором требовали выдать им заподозренного в преступлении для самосуда. Дело об убийстве ребенка взял под контроль центральный аппарат следственного комитета России. 

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