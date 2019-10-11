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Спорт

«Псков-747» сыграет с «Торпедо-Владимир» 12 октября

Фото из группы ФК «Псков-747» в социальной сети «ВКонтакте».

12 октября в 15:00 в рамках 13-го тура олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» «Псков-747» примет на своём поле владимирское «Торпедо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Гости находятся на 5 месте турнирной таблицы, в их активе 20 очков. Псковичи располагаются на седьмом месте с 18 очками.

Встречу между «Псков-747» и «Торпедо-Владимир» обслужит бригада судей во главе с петербуржцем Яном Бобровским.

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