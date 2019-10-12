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Общество

Дно реки Великой расчищают и углубляют в Пскове

Расчистка и углубление дна реки Великой начались в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Первый этап работ реализуют в течение трёх лет. Специалисты будут трудиться на участке от границы города до впадения реки Псковы в Великую.

В его рамках специалисты расчистят четыре километра русла реки. В частности, они изымут 53 тысячи кубометров грунта, а также выкосят водную растительность на участке площадью 8 гектаров - от начала Пскова до Ольгинской набережной.

Проблема с расчисткой реки Великой назрела еще восемь лет назад, тогда вода поднялась так, что затопила даже некоторые центральные улицы Пскова. Однако проект по расчистке и углублению дна реки Великой удалось подготовить только в прошлом году.

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