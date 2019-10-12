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Общество

Выставка «Городские мотивы» открылась в Пскове

Первая персональная выставка выпускника дизайнерского факультета ПсковГУ Леонида Беликова, которому сегодня исполнилось 26 лет, открылась в центральной городской библиотеке на улице Конной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, выставка называется «Городские мотивы». На ней представлены в основном графические работы, посвящённые Пскову.

Открывая выставку, председатель Псковского отделения союза художников России Виктор Лысюк отметил, что с интересом наблюдает за молодыми псковскими художниками, но в последние годы очень редко кто из них решается заниматься искусством профессионально – как Леонид Беликов. Он похвалил молодого художника за то, что тот с самого начала учёбы «прилепился» к союзу художников и «варится в этой каше», набираясь «художественного мяса».

Леонид Беликов учился у псковского художника Владимира Бердышева. «Я никуда отсюда не уеду и никогда не перестану рисовать Псков, – пообещал на открытии своей первой персональной выставки молодой художник. – Материал очень богатый».

Сотрудники городской библиотеки отметили, что будут проводить по работам Леонида Беликова викторины для своих юных посетителей. Потому что молодые псковичи, ровесники художника, чаще всего понятия не имеют, какой псковский храм как называется, и вообще плохо знают родной город.

Выставка продлится до 11 ноября.

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