Шеф-повара приготовили перлотто с лисичками в новом выпуске шоу «Повара на колёсах» в Изборске

20:02, 27 сентября 2026, ПАИ

Новый выпуск проекта «Повара на колёсах», посвящённый Изборску – одному из старейших городов Псковской земли, вышел сегодня, 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Звёздные шефы Егор Калинин и Александр Ермаков отправились в гастрономическое приключение по древнему городу. Во время поездки повара побывали в Изборской крепости, где освоили набойку на ткани, спустились в Мальскую долину и опробовали 400-метровый троллейный спуск, поднялись в небо на параплане, попробовали традиционный изборский пряник и побывали в гостях у народа сето.

В финале выпуска шефы представили на суд горожан свои авторские блюда: перлотто с лисичками и копчёной рыбой «Сытый изборянин» и пюре с рыбой, икрой и салатом из огурцов «Мальская долина».