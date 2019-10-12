На два месяца закроют для транспорта часть улицы Волкова в Пскове

17:20, 12 октября 2019, ПАИ

С 9:00 15 октября до 24:00 15 декабря в Пскове закроют для движения транспорта участок улицы Волкова от улицы Леона Поземского до улицы Труда. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, такие меры принимаются в связи с проведением дорожных работ по реконструкции улицы Леона Поземского.

Кроме того, в связи с проведением работ в указанный период времени будет частично ограничена ширина проезжей части улицы Леона Поземского на участке от улицы Олега Кошевого до улицы Набат.

В качестве объездов псковичам предлагается использовать улицы Леона Поземского и Школьную. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.