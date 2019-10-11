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Происшествия

Два автомобиля столкнулись в Порховском районе

12 октября около 17:30 в Порховском районе возле деревни Дубровно на дороге столкнулись два автомобиля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в результате дорожно-транспортного происшествия обе машины получили значительные повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС, ДПС и скорая помощь. Как минимум один человек серьезно пострадал в ДТП – его увезли на машине скорой медицинской помощи в больницу.

Один из автомобилей - «УАЗ» - принадлежит компании ПАО «Россети». Второй пострадавший автомобиль – иномарка, предположительно Ford Mondeo.

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