Два автомобиля столкнулись в Порховском районе

18:01, 12 октября 2019, ПАИ

12 октября около 17:30 в Порховском районе возле деревни Дубровно на дороге столкнулись два автомобиля. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в результате дорожно-транспортного происшествия обе машины получили значительные повреждения.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС, ДПС и скорая помощь. Как минимум один человек серьезно пострадал в ДТП – его увезли на машине скорой медицинской помощи в больницу.

Один из автомобилей - «УАЗ» - принадлежит компании ПАО «Россети». Второй пострадавший автомобиль – иномарка, предположительно Ford Mondeo.