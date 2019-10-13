ФОТОФАКТ: В Пскове ремонтируют памятник 6-й роте

10:28, 13 октября 2019, ПАИ

В Пскове ведётся ремонт памятника 6-й роте «Купол», установленного перед КПП 76-й дивизии. Об этом сообщают псковичи в соцсетях.

6-я парашютно-десантная рота 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года. Это произошло на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, военнослужащие сдерживали натиски двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжили только шесть. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.

В 2020 году в Псковской области пройдут памятные мероприятия, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты.