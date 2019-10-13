Современный фонтан с подсветкой появится в парке Победы в Острове
Новый современный фонтан с подсветкой появится в Острове в парке Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.
Работы проводятся по проекту «Парки малых городов» партии «Единая Россия», который реализуется в рамках глобального проекта Минстроя РФ «Формирование городской среды».
«К 1 ноября уже должны завершить и жителей можно будет обрадовать», - отметил Дмитрий Быстров.
В Псковской области в программу попали пять парков – в Острове, Невеле, Опочке, Порхове и Печорах. Там проведут благоустройство на основе инициативы и предложений местных жителей.