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Общество

Современный фонтан с подсветкой появится в парке Победы в Острове

Новый современный фонтан с подсветкой появится в Острове в парке Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Работы проводятся по проекту «Парки малых городов» партии «Единая Россия», который реализуется в рамках глобального проекта Минстроя РФ «Формирование городской среды».

«К 1 ноября уже должны завершить и жителей можно будет обрадовать», - отметил Дмитрий Быстров.

В Псковской области в программу попали пять парков – в Острове, Невеле, Опочке, Порхове и Печорах. Там проведут благоустройство на основе инициативы и предложений местных жителей.  

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