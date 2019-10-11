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Безработный великолучанин украл у соседа ноутбук

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили личность мужчины, подозреваемого в краже ноутбука. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, в период с 21 по 23 сентября из квартиры дома по проспекту Октябрьскому в Великих Луках у 30-летнего великолучанина был похищен ноутбук стоимостью шесть тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и установила гражданина, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался сосед потерпевшего по дому - 37-летний безработный, ранее судимый горожанин. Похищенную технику изъяли. Ведется расследование.

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