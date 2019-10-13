Недостающее освещение появится на дороге Старый Изборск – Палкино – Остров в 2021 году

11:58, 13 октября 2019, ПАИ

Объявлен аукцион на разработку проектной документации на устройство недостающего наружного искусственного освещения в Острове. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 509 тыс. 315 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковской области.

Работы будут проведены в рамках капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения Старый Изборск – Палкино – Остров на участке км 49+512 – км 56+156. Основание для проектирования - государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы».

Также планируется установить освещение на дорогах Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Белоруссией км 407+672 в Опочецком районе и Пушкинские Горы – Рождество – Велье на участке км 4+327 – км 5+327 в Пушкиногорском районе. Первый проект будет стоить 4 млн 190 тыс. 72 рубля, второй – 1 млн 352 тыс. 591 рубль.

Окончание работ по устройству освещения намечено на 2021 год.