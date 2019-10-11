Уголовное наказание грозит себежанину за вождение после распития пива

12:59, 13 октября 2019, ПАИ

В Себежском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, повторно управлявшего транспортом в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нарушителя выявили 10 октября около 21:00 в деревне Березка Себежского района. 32-летний местный житель управлял «Фольксвагеном». При проверке у мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения, а из салона иномарки сотрудники дорожной полиции изъяли банки из-под пива. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Утром 12 октября в деревне Кануновщина Гдовского района инспекторы ГИБДД установили ещё одного нетрезвого водителя – за рулем ВАЗ-21114 ехал 57-летний житель деревни Слободка. Автолюбитель признался в употреблении спиртного перед поездкой, при этом ранее на него был составлен протокол за езду в нетрезвом виде.

По данным фактам полиция проводит проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.