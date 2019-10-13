Дорогу к деревням Большие Невадицы и Межник отремонтируют в Псковском районе

13:34, 13 октября 2019, ПАИ

Участок от автодороги Похвальщина – Жадунка до деревни Большие Невадицы и Межник будет отремонтирован в Карамышевской волости Псковского района. Аукционная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 828 тыс. 383 рубля. Источник финансирования - бюджет муниципального образования.

Работы проведут выборочно на участке дороги км 0+000-2+500. Подрядчику предстоит привести в порядок верхний слой покрытия, укрепить обочины, установить дорожные знаки, бортовой камень, сигнальные столбики, деформационные швы, автопавильоны, нанести дорожную разметку из термопластика.

Проведение аукциона запланировано на 24 октября.