Объявлен повторный аукцион на благоустройство сквера на Технической в Пскове

15:27, 13 октября 2019, ПАИ

Объявлен повторный аукцион на выполнение работ по благоустройству сквера на улице Технической, 14 в Пскове. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн 650 тыс. 78 рублей. Средства будут выделены из федерального, областного и городского бюджетов в рамках благоустройства муниципальных территорий общего пользования по программе «Формирование современной городской среды».

Проведение аукциона запланировано на 23 октября.

В техническом задании указаны земляные работы, устройство покрытий, тротуаров, спортивной и детской площадок, озеленение. В сквере будут велопарковка, урны, скамейки. Работы нужно завершить до 30 ноября 2020 года.

Сквер стал победителем в голосовании по выбору участков для благоустройства по программе «Городская среда». Общая площадь территории — 6000 квадратных метров.

Первый аукцион не состоялся, так как не было подано ни одной заявки. Жители микрорайона Овсище призывают подрядчиков обратить внимание на этот объект благоустройства, так как сквер им необходим.