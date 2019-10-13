Нидерландские школьники навестили подопечных псковского зооприюта «Зоозащита»

16:37, 13 октября 2019, ПАИ

11 октября зооприют «Лесопилка» в Пскове посетили школьники из Нидерландов и учащиеся псковского лицея № 20. Как сообщили Псковскому агентству информации в общественной организации «Зоозащита», ребята уже второй год подряд приезжают в приют.

Сотрудники «Лесопилки» провели для гостей экскурсию по территории. «Волонтеры обошли весь приют, погладили каждую собаку, кошку и хрюшку, особенно много времени было уделено вольеру со щенками и кошачьему отделению», - рассказали в «Зоозащите».

После три группы волонтеров помогали зоозащитникам обирать дрова в мешки, убирать чистые опилки. Также ребята нарисовали плакат про «Лесопилку», который скоро превратится в баннер.

В завершение визита гостей напоили чаем с пирогами.

Мероприятие проводилось при поддержке гранта президента Российский Федерации, выделенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие гражданского общества.