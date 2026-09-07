Кинолог назвал частую причину внезапной смерти собак

12:09, 07 сентября 2026, ПАИ

Заворот желудка является очень частой причиной внезапной гибели собак, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости. По его словам, привести к такому исходу может физическая нагрузка после приёма пищи.

Во избежание этого кинолог рекомендовал исключить активные игры, особенно прыжки, а также длительные прогулки за один час до еды и два часа после. При этом он отметил, что собаки много спят в течение дня и могут отдохнуть после кормления.

Голубев также посоветовал объяснить членам семьи, что нарушать сон собаки после приёма пищи нельзя.