Токарь из Великих Лук представил регион на всероссийском конкурсе профмастерства

12:22, 07 сентября 2026, ПАИ

В Пензе завершился федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь». Соревнования проходили на площадке завода «СтанкоМашСтрой». Псковскую область на конкурсе представил победитель регионального этапа Сергей Токабаев, токарь 6-го разряда ЗАО «ЗЭТО» из Великих Лук, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

За звание лучшего токаря страны боролись 20 финалистов из разных регионов России. Конкурсные испытания включали проверку теоретических знаний и практических навыков: участники получали чертеж детали всего за несколько минут до старта и должны были изготовить её за три часа. Эксперты оценивали весь процесс работы — от грамотного чтения технической документации до соблюдения миллиметровой точности при обработке металла на станке.



Великолукский профессионал рассказал, что задание было непростым. Все участники конкурса работали с одинаковой деталью, но с изменённой конструкцией, которую слегка усложнили. Сергей Токабаев достойно выступил на федеральном этапе, и несмотря на то, что в этот раз не вошёл в тройку победителей, специалист остаётся в двадцатке лучших токарей страны.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры» и направлен на повышение престижа рабочих специальностей и выявление талантливых кадров.