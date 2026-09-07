Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Токарь из Великих Лук представил регион на всероссийском конкурсе профмастерства

В Пензе завершился федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Токарь». Соревнования проходили на площадке завода «СтанкоМашСтрой». Псковскую область на конкурсе представил победитель регионального этапа Сергей Токабаев, токарь 6-го разряда ЗАО «ЗЭТО» из Великих Лук, сообщили ПАИ в областном центре занятости населения.

Фото: областной центр занятости населения

За звание лучшего токаря страны боролись 20 финалистов из разных регионов России. Конкурсные испытания включали проверку теоретических знаний и практических навыков: участники получали чертеж детали всего за несколько минут до старта и должны были изготовить её за три часа. Эксперты оценивали весь процесс работы — от грамотного чтения технической документации до соблюдения миллиметровой точности при обработке металла на станке.

Великолукский профессионал рассказал, что задание было непростым. Все участники конкурса работали с одинаковой деталью, но с изменённой конструкцией, которую слегка усложнили. Сергей Токабаев достойно выступил на федеральном этапе, и несмотря на то, что в этот раз не вошёл в тройку победителей, специалист остаётся в двадцатке лучших токарей страны.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится в рамках национального проекта «Кадры» и направлен на повышение престижа рабочих специальностей и выявление талантливых кадров.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






07 сентября 2026

Представитель Псковской области вошёл в число участников Всероссийского сбора молодежных советов МЧС
07 сентября 2026

Следы древней трагедии и уникальный колодец нашли на раскопках в Псковской области
07 сентября 2026

Многодневный крестный ход проводит Великолукская епархия
07 сентября 2026

Аналитики: Доверие к письмам «госорганов» – главная уязвимость в фишинге
07 сентября 2026

Страховые, социальные и военные пенсии проиндексируют в России в 2027 году
07 сентября 2026

Около 50 килограммов канцелярии собрали псковичи для школьников Херсонской области
07 сентября 2026

Псковичей приглашают посетить экскурсию по выставке «Чести своей никому не отдам»
07 сентября 2026

Музыка военных оркестров прозвучит под открытым небом в семи районах Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...