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Общество

Всё об учёбе в один клик: минобразования Псковской области собрало госпаблики для детей, родителей и педагогов

Узнавать о важных событиях в сфере образования, проектах и возможностях для детей, родителей, студентов и педагогов удобно через официальные госпаблики министерства образования Псковской области и подведомственных ему учреждений, напомнили в ведомстве.

Фото: ПАИ

Госпаблик министерства в соцсети «ВКонтакте» (vk.ru/pskovedu) будет полезен всем, кто связан с системой образования региона. Здесь можно получить актуальную информацию непосредственно от организаций, следить за их работой и не пропускать важные объявления.

Кроме того, в госпаблике можно узнать о ключевых направлениях развития системы образования и реализуемых в регионе проектах. В 2026 году региональное министерство образования продолжает реализацию мероприятий национального проекта «Молодёжь и дети», направленных на развитие современной образовательной среды, внедрение современных технологий, создание возможностей для самореализации детей и молодёжи.

Методическая и информационная поддержка

Эти госпаблики особенно полезны педагогам и специалистам системы образования. Здесь можно узнать о повышении квалификации, методических мероприятиях, семинарах и конференциях, конкурсах для педагогов, оценке качества образования, а также получить информацию о современных образовательных и информационных технологиях.

  • Псковский областной институт повышения квалификации работников образования – vk.ru/poipkro.
  • Центр оценки качества образования – vk.ru/coko60.
  • Региональный центр информационных технологий – vk.ru/rcit_pskov.

Специальное образование, коррекционные учреждения и школы-интернаты

Этот блок будет особенно важен родителям и законным представителям детей, которые обучаются в учреждениях специального образования. Здесь можно узнать о жизни образовательных организаций, учебном и воспитательном процессе, коррекционных и развивающих занятиях, мероприятиях, достижениях воспитанников, важных объявлениях и реализуемых проектах.

  • Центр специального образования № 1 (Псков) – vk.ru/public215417832.
  • Центр специального образования № 2 (Пыталово) – vk.ru/public208734304.
  • Центр специального образования № 3 (Великие Луки) – vk.ru/public166338767.
  • Центр лечебной педагогики – vk.ru/clppskov.
  • Красногородская специальная школа-интернат – vk.ru/krasnogorodskay_school.
  • Красногородская школа-интернат «Агрошкола» – vk.ru/public198389879.
  • Опочецкая коррекционная школа-интернат – vk.ru/opochkakorrektsiya.
  • Опочецкая общеобразовательная школа-интернат – vk.ru/opochka.shint.
  • Великолукская школа-интернат – vk.ru/public215656776.
  • Пушкиногорская санаторная школа-интернат – vk.ru/internatpg.
  • Порховская школа-интернат – vk.ru/public198902563.
  • Специальное учебно-воспитательное учреждение (Невель) – vk.ru/public215606484.
  • Центр «Призма» – vk.ru/prizma.pskov.

Среднее профессиональное образование

Госпаблики колледжей и техникумов помогут школьникам и их родителям определиться с дальнейшим обучением, а студентам − быть в курсе жизни своего учебного заведения. Здесь можно найти информацию о приёме и образовательных программах, учебной и внеклассной жизни, конкурсах, профессиональных мероприятиях, практике, достижениях студентов и возможностях для дальнейшего профессионального развития.

  • Великолукский лесотехнический колледж – vk.ru/club49011124.
  • Великолукский механико-технологический колледж – vk.ru/club_vmtk.
  • Великолукский политехнический колледж – vk.ru/public202970347.
  • Дновский железнодорожный техникум – vk.ru/dnovsky.dzht.
  • Дедовичский многопрофильный техникум – vk.ru/public161646439.
  • Локнянский сельскохозяйственный техникум – vk.ru/lshtehnikum.
  • Островский многопрофильный колледж – vk.ru/collegeostrov.
  • Опочецкий индустриально-педагогический колледж – vk.ru/club161876581.
  • Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса – vk.ru/public163416827.
  • Псковский агротехнический колледж – vk.ru/pskovcollege.
  • Псковский политехнический колледж – vk.ru/public217507448.

Дополнительное образование, детский отдых и оздоровление

Эти госпаблики пригодятся родителям и детям, которые интересуются дополнительными занятиями, творческим и личностным развитием, а также организованным отдыхом. Здесь можно узнать о кружках и программах, мероприятиях для детей, возможностях провести каникулы с пользой, образовательных и досуговых проектах.

  • Государственное автономное образовательное учреждение (ГАОУ) дополнительного образования Псковской области «Лидер» (Псков) – vk.ru/gaoudo_lider.
  • Центр детского отдыха и оздоровления (Псков) – vk.ru/cdoopskov.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут принять участие в международном просветительском проекте России об атомной науке и технологиях «Атомный диктант».

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