Всё об учёбе в один клик: минобразования Псковской области собрало госпаблики для детей, родителей и педагогов
Узнавать о важных событиях в сфере образования, проектах и возможностях для детей, родителей, студентов и педагогов удобно через официальные госпаблики министерства образования Псковской области и подведомственных ему учреждений, напомнили в ведомстве.
Госпаблик министерства в соцсети «ВКонтакте» (vk.ru/pskovedu) будет полезен всем, кто связан с системой образования региона. Здесь можно получить актуальную информацию непосредственно от организаций, следить за их работой и не пропускать важные объявления.
Кроме того, в госпаблике можно узнать о ключевых направлениях развития системы образования и реализуемых в регионе проектах. В 2026 году региональное министерство образования продолжает реализацию мероприятий национального проекта «Молодёжь и дети», направленных на развитие современной образовательной среды, внедрение современных технологий, создание возможностей для самореализации детей и молодёжи.
Методическая и информационная поддержка
Эти госпаблики особенно полезны педагогам и специалистам системы образования. Здесь можно узнать о повышении квалификации, методических мероприятиях, семинарах и конференциях, конкурсах для педагогов, оценке качества образования, а также получить информацию о современных образовательных и информационных технологиях.
- Псковский областной институт повышения квалификации работников образования – vk.ru/poipkro.
- Центр оценки качества образования – vk.ru/coko60.
- Региональный центр информационных технологий – vk.ru/rcit_pskov.
Специальное образование, коррекционные учреждения и школы-интернаты
Этот блок будет особенно важен родителям и законным представителям детей, которые обучаются в учреждениях специального образования. Здесь можно узнать о жизни образовательных организаций, учебном и воспитательном процессе, коррекционных и развивающих занятиях, мероприятиях, достижениях воспитанников, важных объявлениях и реализуемых проектах.
- Центр специального образования № 1 (Псков) – vk.ru/public215417832.
- Центр специального образования № 2 (Пыталово) – vk.ru/public208734304.
- Центр специального образования № 3 (Великие Луки) – vk.ru/public166338767.
- Центр лечебной педагогики – vk.ru/clppskov.
- Красногородская специальная школа-интернат – vk.ru/krasnogorodskay_school.
- Красногородская школа-интернат «Агрошкола» – vk.ru/public198389879.
- Опочецкая коррекционная школа-интернат – vk.ru/opochkakorrektsiya.
- Опочецкая общеобразовательная школа-интернат – vk.ru/opochka.shint.
- Великолукская школа-интернат – vk.ru/public215656776.
- Пушкиногорская санаторная школа-интернат – vk.ru/internatpg.
- Порховская школа-интернат – vk.ru/public198902563.
- Специальное учебно-воспитательное учреждение (Невель) – vk.ru/public215606484.
- Центр «Призма» – vk.ru/prizma.pskov.
Среднее профессиональное образование
Госпаблики колледжей и техникумов помогут школьникам и их родителям определиться с дальнейшим обучением, а студентам − быть в курсе жизни своего учебного заведения. Здесь можно найти информацию о приёме и образовательных программах, учебной и внеклассной жизни, конкурсах, профессиональных мероприятиях, практике, достижениях студентов и возможностях для дальнейшего профессионального развития.
- Великолукский лесотехнический колледж – vk.ru/club49011124.
- Великолукский механико-технологический колледж – vk.ru/club_vmtk.
- Великолукский политехнический колледж – vk.ru/public202970347.
- Дновский железнодорожный техникум – vk.ru/dnovsky.dzht.
- Дедовичский многопрофильный техникум – vk.ru/public161646439.
- Локнянский сельскохозяйственный техникум – vk.ru/lshtehnikum.
- Островский многопрофильный колледж – vk.ru/collegeostrov.
- Опочецкий индустриально-педагогический колледж – vk.ru/club161876581.
- Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса – vk.ru/public163416827.
- Псковский агротехнический колледж – vk.ru/pskovcollege.
- Псковский политехнический колледж – vk.ru/public217507448.
Дополнительное образование, детский отдых и оздоровление
Эти госпаблики пригодятся родителям и детям, которые интересуются дополнительными занятиями, творческим и личностным развитием, а также организованным отдыхом. Здесь можно узнать о кружках и программах, мероприятиях для детей, возможностях провести каникулы с пользой, образовательных и досуговых проектах.
- Государственное автономное образовательное учреждение (ГАОУ) дополнительного образования Псковской области «Лидер» (Псков) – vk.ru/gaoudo_lider.
- Центр детского отдыха и оздоровления (Псков) – vk.ru/cdoopskov.
Ранее сообщалось, что жители Псковской области могут принять участие в международном просветительском проекте России об атомной науке и технологиях «Атомный диктант».
Представитель Псковской области вошёл в число участников Всероссийского сбора молодежных советов МЧС