15 лет со дня крушения: в России вспоминают погибших хоккеистов «Локомотива»

12:19, 07 сентября 2026, ПАИ

Ровно 15 лет назад, 7 сентября 2011 года, в авиакатастрофе под Ярославлем погиб основной состав хоккейного клуба «Локомотив». Это одна из самых страшных трагедий в истории мирового спорта, сообщает корреспондент ПАИ.

Самолёт Як-42, на борту которого находились 45 человек, разбился вскоре после взлёта из аэропорта Туношна. Лайнер следовал в Минск на первый матч сезона Континентальной хоккейной лиги против местного «Динамо». Причиной катастрофы стала ошибка экипажа.

Жертвами крушения стали 44 человека – хоккеисты, тренерский штаб, персонал клуба и члены экипажа. Единственным выжившим стал бортинженер Александр Сизов. Пятеро суток в больнице боролся за жизнь нападающий Александр Галимов, но спасти его не удалось – он скончался от ожогов.

Среди погибших были игроки из России, Швеции, Чехии, Словакии, Латвии, Белоруссии и Германии – весь основной состав ярославского клуба. В память о «Локомотиве» по всей стране проходят траурные акции, болельщики несут цветы к хоккейным аренам. На месте крушения под Ярославлем установлен мемориал, куда ежегодно приходят почтить память погибших. Возрождённый «Локомотив» продолжает выступать в КХЛ и уже два года подряд становится обладателем Кубка Гагарина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».