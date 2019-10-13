На областной фестиваль «Тёплая мода» приглашают псковских мастеров

17:23, 13 октября 2019, ПАИ

II областной фестиваль ремесленной культуры «Тёплая мода» состоится в Пскове 9 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

На мероприятие приглашают индивидуальных мастеров, работающих в различных техниках вязания, валяния из шерсти, занимающихся обработкой меха. Также в фестивале могут принять участие студии и любительские объединения декоративно-прикладного творчества учреждений культуры Псковской области, художники-дизайнеры, мастера народного творчества.

Темой фестиваля в 2019 году будет «Во всех ты, душечка, нарядах хороша». Гостей ждет ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, на которой будет представлена продукция ручной работы. Запланированы презентации выставок учреждений культуры муниципальных образований и индивидуальных мастеров, состоится показ одежды и аксессуаров. В рамках фестиваля пройдут благотворительная акция «Подари тепло ребенку», мастер-шоу и мастер-классы по традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступят творческие коллективы.

Фестиваль направлен на распространение опыта работы мастеров народного творчества, развитие традиционных ремесел и современных направлений декоративно-прикладного творчества. Организатором является центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8/112/ 62-23-34, 66-17-49