Цирки с животными и продажу меха запретили в Калифорнии

17:41, 13 октября 2019, ПАИ

Калифорния стала первым штатом в США, который запретил цирки с животными и продажу меха. Пакет законопроектов о борьбе с жестоким обращением с животными и содействию их защите подписал губернатор штата Гэвина Ньюсома, сообщается на его сайте.

В Калифорнии теперь нельзя использовать слонов, медведей и других диких животных в цирках. «Мы заявляем миру, что красивым диким животным, таким как медведи и тигры, нет места на трапециевидных канатах или прыжках в огне. Только на YouTube видео, показывающие, как эти животные - часто лишенные матерей младенцы - обучены делать опасные трюки. Это очень беспокоит», - заявил губернатор.

На территории штата запрещено торговать шкурой бегемота и другими частями животных, продавать и производить новые меховые изделия. Запрет будет касаться одежды, сумок, обуви, тапок, головных уборов или брелков с мехом, за нарушение предусмотрено гражданское наказание. Новый закон исключает использование в религиозных целях кожи, коровьей и короткой шерсти, а также меховых изделий.

Кроме того, в Калифорнии теперь незаконно забивать диких и домашних лошадей.