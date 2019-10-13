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Общество

Цирки с животными и продажу меха запретили в Калифорнии

Калифорния стала первым штатом в США, который запретил цирки с животными и продажу меха. Пакет законопроектов о борьбе с жестоким обращением с животными и содействию их защите подписал губернатор штата Гэвина Ньюсома, сообщается на его сайте. 

В Калифорнии теперь нельзя использовать слонов, медведей и других диких животных в цирках. «Мы заявляем миру, что красивым диким животным, таким как медведи и тигры, нет места на трапециевидных канатах или прыжках в огне. Только на YouTube видео, показывающие, как эти животные - часто лишенные матерей младенцы - обучены делать опасные трюки. Это очень беспокоит», - заявил губернатор.

На территории штата запрещено торговать шкурой бегемота и другими частями животных, продавать и производить новые меховые изделия. Запрет будет касаться одежды, сумок, обуви, тапок, головных уборов или брелков с мехом, за нарушение предусмотрено гражданское наказание. Новый закон исключает использование в религиозных целях кожи, коровьей и короткой шерсти, а также меховых изделий.   

Кроме того, в Калифорнии теперь незаконно забивать диких и домашних лошадей.

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