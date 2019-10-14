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Общество

Просроченные продукты отправят на переработку в России

Министерство промышленности и торговли России подготовило законопроект, позволяющий направлять продукты питания с истекшим сроком годности на вторичную переработку, пишет газета «Известия».

В первую очередь речь идет о товарах, которые не были проданы в магазинах. Из просроченных продуктов, например, будут делать корма для животных.

Согласно действующему законодательству, продукты с истекшим сроком годности считаются опасной продукцией. Поэтому их использование в качестве сырья запрещено.

Проект закона Минпромторга уже направлен в правительство на согласование. Передавать продукты с истекшим сроком годности на переработку планируют после экспертизы на безопасность.

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