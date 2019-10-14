0
22:53
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
21:35
Псковская епархия оказала благотворительную помощь реабилитационному центру «Ручей»
20:41
Дмитрий Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности
19:30
Последний в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 16 октября
18:10
Асфальт на улице Шестака в Пскове Минобороны восстановит до 1 ноября
17:39
Театральный коллектив из Новосокольников выдвинут на премию «Народное признание»
17:28
11 некоммерческих организаций Псковской области выиграли президентские гранты
Еще новости
Общество

57 социально значимых объектов Псковской области подключили к интернету с начала года

В этом году в Псковской области к интернету уже подключили 57 социально значимых учреждений в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». До конца октября, как планируется, число подключенных к Интернету учреждений вырастет до 150. Об этом заявил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дениса Матвеева, на реализацию национальной программы Псковская область получит 405 млн рублей для подключения 601 социально значимого объекта в ближайшие три года.

Кроме того, как отметил начальник управления цифрового развития и связи, в регионе проложили в этом году 58 километров оптоволоконной сети, в 2020 году планируется проложить еще 130 километров.

В феврале губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает взаимодействие администрации региона и компании по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион». Интеллектуальные системы внедрены в здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и управление ресурсами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
14 октября 2019
Около 25 кг бюстгальтеров попыталась провезти жительница Нарвы в Россию
Псковская епархия оказала благотворительную помощь реабилитационному центру «Ручей»
14 октября 2019
Псковская епархия оказала благотворительную помощь реабилитационному центру «Ручей»
Дмитрий Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности
14 октября 2019
Дмитрий Медведев предупредил регионы о недопустимости манипулирования статистикой смертности
Последний в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 16 октября
14 октября 2019
Последний в этом году концерт органной музыки состоится в Печорах 16 октября
Асфальт на улице Шестака в Пскове Минобороны восстановит до 1 ноября
14 октября 2019
Асфальт на улице Шестака в Пскове Минобороны восстановит до 1 ноября
Театральный коллектив из Новосокольников выдвинут на премию «Народное признание»
14 октября 2019
Театральный коллектив из Новосокольников выдвинут на премию «Народное признание»
11 некоммерческих организаций Псковской области выиграли президентские гранты
14 октября 2019
11 некоммерческих организаций Псковской области выиграли президентские гранты
Михаил Ведерников поручил главам районов с особым вниманием отнестись к заявкам жителей по вопросу перехода на «цифру»
14 октября 2019
Михаил Ведерников поручил главам районов с особым вниманием отнестись к заявкам жителей по вопросу перехода на «цифру»

Идет загрузка...