57 социально значимых объектов Псковской области подключили к интернету с начала года

17:20, 14 октября 2019, ПАИ

В этом году в Псковской области к интернету уже подключили 57 социально значимых учреждений в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». До конца октября, как планируется, число подключенных к Интернету учреждений вырастет до 150. Об этом заявил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на заседании администрации региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Дениса Матвеева, на реализацию национальной программы Псковская область получит 405 млн рублей для подключения 601 социально значимого объекта в ближайшие три года.

Кроме того, как отметил начальник управления цифрового развития и связи, в регионе проложили в этом году 58 километров оптоволоконной сети, в 2020 году планируется проложить еще 130 километров.

В феврале губернатор Псковской области Михаил Ведерников и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает взаимодействие администрации региона и компании по созданию и реализации пилотного проекта «Умный регион». Интеллектуальные системы внедрены в здравоохранение, образование, энергетику, транспорт и управление ресурсами.