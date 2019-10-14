Российские банки защитят биометрические данные клиентов

11:23, 14 октября 2019, ПАИ

Российские банки смогут воспользоваться системой шифрования слепков лица и голоса своих пользователей при передаче в единую биометрическую систему. Тем самым они смогут защитить биометрические данные клиентов, пишет газета «Известия».

Данное типовое решение подготовила компания «Ростелеком». На эту разработку уже получено положительное заключение ФСБ.

Внедрить новшество банки должны до конца 2019 года. В «Ростелекоме» отметили, что первые организации подключатся к единой биометрической системе не позже начала ноября, после установки новых систем безопасности.