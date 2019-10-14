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Вечерняя «Ласточка» задержалась в пути из Петербурга в Псков из-за ДТП

Из-за ДТП на переезде в Гатчинском районе Ленинградской области в пути задержался вечерний скоростной поезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Псков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», авария произошла 13 октября около 20:10 на железнодорожном переезде перегона Сиверская – Гатчина Варшавская.

Как пишут петербургские СМИ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД РФ по Ленинградской области, у переезда столкнулись несколько автомобилей. Виновником аварии был 29-летний водитель автомашины Audi, взятой в одном из сервисов каршеринга.  Audi врезался в стоящие перед железнодорожным переездом микроавтобус Nissan, автомобиль  Renault и большегруз Scania с полуприцепом. В результате ДТП автомашина Audi оказалась сильно повреждена. Пострадала в аварии 27-летняя пассажирка этого автомобиля. Её госпитализировали.

По данным пресс-службы ОЖД, на восстановление движения поездов потребовалось порядка 40 минут. В итоге в пути задержались 5 пригородных составов и «Ласточка». Время задержки составило от 20 минут до 1 часа 10 минут.

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