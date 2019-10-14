В кому впал велосипедист после наезда автомобиля в Пскове

10:15, 14 октября 2019, ПАИ

13 октября около 19:00 в Пскове дома №30 по улице Ратной 29-летний водитель автомашины «Лада Приора» сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, велосипедист в результате ДТП получил травмы головы. В состоянии комы его доставили в больницу.

В настоящее время личность пострадавшего мужчины пока не установлена. Всех, кому что-либо известно о попавшем в ДТП велосипедисте, просят обратиться в полицию по телефону 02.