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Общество

«Покровские посиделки» прошли в обновлённом Доме культуры в Невельском районе

13 октября в Невельском районе в Туричинском сельском доме культуры, обновленном по проекту партии «Единая Россия», состоялся праздник «Покровские посиделки» - традиционные русские забавы и чаепитие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.  

В рамках проекта «Единой России» «Культура малой Родины» в доме культуры сделали косметический ремонт фойе и кабинетов кружковой работы, отремонтировали зрительный зал. Кроме того, специалисты заменили электропроводку. Объём финансирования составил 702 тысячи 578 рублей.

«Туричинский сельский дом культуры остро нуждался в ремонте. Теперь же созданы необходимые условия для улучшения и расширения культурно-массовой работы с населением. Жители села смогут там комфортнее проводить свой досуг», - отметил секретарь Невельского районного отделения партии «Единая Россия» Виктор Зуев.

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