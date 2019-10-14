Травму головы получила девочка-подросток в ДТП в Пскове

11:05, 14 октября 2019, ПАИ

При столкновении автомобилей ВАЗ-21120 и Volkswagen Polo в Пскове у дома 104 по Рижскому проспекту пострадала 16-летняя девочка-подросток. Авария произошла 12 октября около 21:15, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

60-летний водитель ВАЗа врезался в стоящий на светофоре Volkswagen, за рулём которого сидела 44-летняя женщина. В результате аварии 16-летняя пассажирка иномарки получила травму головы. Госпитализация ей не потребовалась.

13 октября в 20:25 в Пскове у дома 26 по улице Петровской 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo врезался в автомашину Chevrolet Lanos под управлением 29-летнего мужчины.

Пострадал в этой аварии 32-летний пассажир Chevrolet. У него диагностировали растяжение голеностопного сустава. Госпитализирован мужчина не был. Оба водителя в момент аварии были трезвы.