Более 7 килограммов конопли изъяли у невельской пенсионерки

11:46, 14 октября 2019, ПАИ

В Невельском районе у пенсионерки изъяли 7,1 килограммов частей растений конопли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Наркотики полиция нашла в ходе обыска по уголовному делу, связанному с кражей в деревне Леоново. Коноплю обнаружили в надворных постройках возле дома 57-летней местной жительницы.

Женщина дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.