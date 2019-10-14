0
15:38
Около 200 млн рублей на развитие может получить аэропорт Пскова
15:15
В добрые руки: Собаки с тяжелой судьбой из порховского приюта
15:08
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Псковскую область поступит оборудование на 556 млн рублей
13:21
Псковская область перешла на цифровое телевидение
12:31
8-летие отмечает ПсковГУ
12:01
10 млрд рублей получит Псковская область до 2024 года
11:22
«Трудовая книжка»: Как всё устроено в работе мусоросортировочного завода
Еще новости
Общество

Более 7 килограммов конопли изъяли у невельской пенсионерки

В Невельском районе у пенсионерки изъяли 7,1 килограммов частей растений конопли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Наркотики полиция нашла в ходе обыска по уголовному делу, связанному с кражей в деревне Леоново. Коноплю обнаружили в надворных постройках возле дома 57-летней местной жительницы.

Женщина дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Около 200 млн рублей на развитие может получить аэропорт Пскова
14 октября 2019
Около 200 млн рублей на развитие может получить аэропорт Пскова
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Псковскую область поступит оборудование на 556 млн рублей
14 октября 2019
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Псковскую область поступит оборудование на 556 млн рублей
Псковская область перешла на цифровое телевидение
14 октября 2019
Псковская область перешла на цифровое телевидение
8-летие отмечает ПсковГУ
14 октября 2019
8-летие отмечает ПсковГУ
10 млрд рублей получит Псковская область до 2024 года
14 октября 2019
10 млрд рублей получит Псковская область до 2024 года
Определён победитель конкурса музыки к гимну Псковской области
14 октября 2019
Определён победитель конкурса музыки к гимну Псковской области
Блогер Илья Варламов включил Псков в пятерку лучших городов России
14 октября 2019
Блогер Илья Варламов включил Псков в пятерку лучших городов России
Объявлен повторный аукцион на благоустройство сквера на Технической в Пскове
13 октября 2019
Объявлен повторный аукцион на благоустройство сквера на Технической в Пскове

Идет загрузка...