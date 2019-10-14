Более 7 килограммов конопли изъяли у невельской пенсионерки
В Невельском районе у пенсионерки изъяли 7,1 килограммов частей растений конопли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Наркотики полиция нашла в ходе обыска по уголовному делу, связанному с кражей в деревне Леоново. Коноплю обнаружили в надворных постройках возле дома 57-летней местной жительницы.
Женщина дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.