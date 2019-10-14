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Общество

Цены на аренду жилья упали в крупных городах России

В нескольких крупных городах России снизились цены на аренду жилья, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков ЦИАН.

Больше всего стоимость аренды квартир упала в Казани и Челябинске. Съём жилья в этих городах в октябре подешевел на 6% по сравнению с прошлым месяцем. Здесь за квартиры в среднем просят по 15,6 и 11,3 тысячи рублей в месяц. При этом по данным аналитиков ЦИАН, в некоторых городах цены на отдельные типы жилья упали еще больше.

В октябре средняя стоимость съёмной квартиры в российских городах-миллионниках составила 16,05 тысяч рублей в месяц. Однако ставки аренды на московское и петербургское жильё остаются достаточно высокими — 38,1 и 24,7 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру соответственно.

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