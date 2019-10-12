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Культура

Спектакль «Хочу сниматься в кино» покажет петербургский театр в Пскове

 28 октября в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина лирическую комедию Нила Саймона «Хочу сниматься в кино» покажет Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии имени Н. Акимова. Поставила спектакль - главный режиссер Театра комедии, заслуженный деятель искусств России Татьяна Казакова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, показ состоится в рамках Всероссийского театрального марафона, который проходит в этом году под эгидой Года театра в Росси.

«Ах, как притягивает и манит яркий и таинственный мир Голливуда! «Хочу сниматься в кино!» Эту фразу, как заклинание, твердит 19-летняя сумасбродка, решившая отправиться на «фабрику грез», где трудится сценаристом ее отец, правда, не дающий о себе знать уже много лет. Внезапно появившаяся дочь в считанные минуты перевернула в жизни Дерри Такера все с ног на голову. Но самое главное – участники этой истории поняли простую истину, что счастье заключается не в успехе и блеске кинематографической карьеры, а в дружбе и любви», - говорится в аннотации к спектаклю.

В постановке заняты: народная артистка России Ирина Мазуркевич, заслуженный артист России Николай Смирнов и актриса Любовь Виролайнен.

Художник-постановщик  - Эмиль Капелюш.

Всего в Пскове Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии имени Н. Акимова покажет три спектакля. В частности, 26 октября псковичи увидят комедию «Энергичные люди», а 27 октября зрителей ждет комедия по пьесе А. Н. Островского «Бешеные деньги».

Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет. Продолжительность - 2 часа 30 минут с одним антрактом. Билеты можно приобрести на сайте театра в разделе «Афиша».

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