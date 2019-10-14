8-летие отмечает ПсковГУ

12:31, 14 октября 2019, ПАИ

14 октября Псковский государственный университет отмечает 8 лет со дня образования вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Псковский государственный университет был основан в 2011 году путем слияния Псковского государственного педагогического университета имени С. М. Кирова, Псковского политехнического института и ряда колледжей.

С 2017 года ПсковГУ является одним из 33 опорных вузов России. Университет реализует 90% программ высшего образования в регионе. 70% всех студентов Псковской области – более 10 тысяч человек – студенты ПсковГУ. 88% кандидатов и докторов наук в регионе работают в опорном вузе региона.

ПсковГУ входит в топ-100 в рейтинге «Интерфакса» по интернационализации. Здесь учатся 98% всех иностранных студентов Псковской области – их в вузе около тысячи. Университет является одним из 13 вузов страны, которые проводят тестирование иностранных граждан.

Все образовательные программы вуза в этом году успешно прошли государственную аккредитацию. При этом вуз не стоит на месте – программы развиваются и модернизируются, открываются новые. C 2018 года осуществляется набор на медицинское направление подготовки «Лечебное дело».

В настоящий момент в ПсковГУ функционируют 6 институтов, среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и программы дополнительного образования, образовательные программы в сфере технических, экономических, естественных, математических, педагогических, компьютерных, юридических, медико-биологических и гуманитарных наук, возможность получения двойных дипломов и участия в сетевых программам обучения в партнёрских вузах, академическая мобильность и студенческая жизнь, тесное взаимодействие с работодателями.