Проект «Детская литературная филармония» запускают в Пскове

13:08, 14 октября 2019, ПАИ

В юбилейный год 220-летия А. С. Пушкина Псковская областная филармония и библиотека имени Каверина запускают новый проект «Детская литературная филармония». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

После каждого детского концерта ребятам до 14 лет будет предложено выполнить творческое задание и поучаствовать в конкурсе. По итогам каждого задания жюри выберет трех победителей, которых наградят дипломами и памятными призами. Награждение состоится перед следующим концертом абонемента 14 ноября. Кроме того, все участники конкурсов получат электронные сертификаты.

Первый концерт детского абонемента «Сказка о царе Салтане» состоится 17 октября в 14:00 в Псковской филармонии.

«Сказка о царе Салтане» в концерте Псковского симфонического оркестра – это удивительная, сказочная музыка Николая Римского-Корсакова, красочные иллюстрации на большом экране, истории от ведущей и сюрпризы от дирижера», - отметили в пресс-службе.

Задание к первому концерту: «В свете есть иное диво…». Необходимо в любой технике подготовить рисунок по мотивам «Сказки о царе Салтане» на листе А4 или А3, объяснить его.

До 5 ноября нужно прислать работу на конкурс любым из следующих способов:

принеси в библиотеку по адресу Сиреневый бульвар, дом 3 (понедельник-пятница с 10:00 до 19:00, воскресенье с 10:00 до 18:00)

отправить по электронной почте на artkaverin@pskovlib.ru

загрузить самостоятельно в альбом «В свете есть иное диво…» группы «Таланты и поклонники» в социальной сети «ВКонтакте»

Кроме того, необходимо указать данные: ФИО и возраст, место учебы и класс, ФИО руководителя, телефон и email.

Название проекта можно выбрать из таких вариантов: «БиблиоФилармония», «Содружество муз», «Книга. Музыка. Творчество», «Читай. Слушай. Твори», «Читай с музыкой, слушай с книгой», «БуквыКраскиЗвуки».

Справки по телефону 68-20-19 (отдел искусств ПОБДЮ имени В. А. Каверина).