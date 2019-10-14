Юлия Пересильд ответила сплетникам из светской «тусовки»

13:43, 14 октября 2019, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд дала ответ звёздной «тусовке», которая обсуждает её за спиной.

На своей странице в Instagram актриса написала, что не любит «тусовку» и никогда в неё не входила. «Сплошные сплетни. А я не люблю сплетни. Люблю наотмашь и в лицо. Это всегда честнее», - заявила она.

По мнению Юлии Пересильд, обсуждение за спиной – это издержки профессии. «Попробуйте что-то сделать, чтобы было, что обсуждать, а потом поговорим. И вообще делайте что-нибудь! А то вся жизнь пройдет в обсуждении чужих трудов», - обратилась она к «любителям обсуждений».

Актриса пожелала им быть смелыми и счастливыми, тогда, возможно, «не хватит времени на обсуждение других», как у нее самой. «Всем Мира и Любви», - заключила Юлия Пересильд.