Партнёрство с зарубежными странами обсуждают парламентарии Северо-Запада в Пскове

14:49, 14 октября 2019, ПАИ

Вопросы партнёрства с зарубежными странами рассматриваются на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству, которое проходит на площадке Псковского областного Собрания депутатов 14 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, на заседание в Псков прибыли депутаты из Ленинградской, Архангельской, Новгородской, Мурманской и Калининградской областей, Республик Карелия и Коми. В работе комитета также принимают участие вице-спикер ПОС, член комитета по межпарламентскому сотрудничеству Юрий Сорокин, заместитель председателя Собрания Виктор Остренко, депутат Наталья Мельникова и представители органов исполнительной власти.

Юрий Сорокин напомнил собравшимся, что в 2019 году Парламентской Ассоциации Северо-Запада России исполнилось 25 лет. По мнению депутата, это говорит об эффективности сотрудничества законодателей субъектов СЗФО и востребованности этой структуры. «В рамках комитета мы изучаем опыт наших регионов и генерируем предложения для федеральных органов власти по совершенствованию законодательства. Это очень важная и нужная функция», - заметил Юрий Сорокин.

Председатель постоянного комитета ПАСЗР по межпарламентскому сотрудничеству, заместитель председателя Мурманской областной Думы Наталья Ведищева подчеркнула, что законодатели сильны, когда высказывают общую согласованную позицию, тогда вероятность быть услышанными на уровне федерации увеличивается. Она также заявила об актуальности вопросов сотрудничества с зарубежными странами, о которых идет речь на комитете, так как международная обстановка сейчас сложна. По ее мнению, именно приграничные регионы, каким является Псковская область, должны на своем примере показать тесное сотрудничество с другими государствами на уровне народной дипломатии, несмотря на санкции и непонимание. «Люди хотят дружить, общаться, сотрудничать. Это очень важно», - уверена парламентарий. В завершение речи

Наталья Ведищева выразила псковичам благодарность за гостеприимный приём.

Затем начальник отдела международного и межрегионального сотрудничества комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Наталья Голева представила региональный опыт международного сотрудничества, которое является точкой экономического роста и социального развития. «На областном уровне с зарубежными партнёрами заключено 8 соглашений, и ещё 60 соглашений – на муниципальном», - отметила Наталья Голева. Специалист подробно остановилась на реализуемых в Псковской области масштабных проектах, 70% из них – инфраструктурные. Также докладчица рассказала об объёмах привлечённых инвестиций и перспективах развития приграничного сотрудничества.

В рамках обсуждения Виктор Остренко поблагодарил коллег, представляющих исполнительную власть, за активную работу в данной сфере. Вице-спикер заявил, что не видит конкретные результаты на примере двух приграничных территорий – Печорского и Палкинского районов, которые входят в его избирательный округ. «Сейчас в рамках приграничного сотрудничества обустраивается рынок в центре Печор для сельского малого бизнеса, в одиночку муниципалитету такие работы не потянуть. Но дело не только в деньгах. Это импульс для дальнейшего развития территорий, потому что за этими проектами тянутся другие, в том числе и государственные программы, дополнительно подпитывающие начатые инициативы», - подчеркнул Виктор Остренко.

Юрий Сорокин тоже отметил подробность и интересность доклада Натальи Голевой. При этом он обратил внимание законодателей на существующие проблемы, в том числе излишнюю зарегулированность при оформлении документов для въезда в Россию. По мнению депутата, это сдерживает международное сотрудничество. «В приграничных регионах происходит активное перемещение граждан, потому что за всеми международными проектами стоит человеческое общение. Какими бы не были современные средства связи, лучше всего договариваться сидя за одним столом и глядя друг другу в глаза», - пояснил он. Юрий Сорокин напомнил о положительном опыте упрощения визового режима и облегчении процедуры пересечения границы в рамках проведения Чемпионата мира по футболу.

Заместитель председателя постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Законодательного Собрания Ленинградской области Валерия Коваленко заметила, что электронные визы уже введены в Петербурге и Ленобласти, по такому документу можно пересечь границу любым способом, кроме железнодорожного транспорта. «Это связано с отсутствием технической возможности. Электронная система учёта «Мир» пока работает только стационарно - в движущемся составе осуществить визовый контроль не получится, а останавливать для этой процедуры поезд на 2-3 часа никто не будет», - объяснила законодатель.

Разъяснения по данному вопросу члены парламентского комитета планируют в РЖД, в компанию направят соответствующий запрос. Кроме того, парламентарии подготовят ряд конкретных предложений по упрощению визового режима. Инициативы рассмотрит президиум ПАСЗР, после чего будет принято консолидированное решение ассоциации.

Заседание комитета продолжилось рассмотрением вопроса о состоянии международных контактов субъектов Северо-Запада с партнерами из государств-участников Содружества Независимых Государств. Парламентарии решили поддержать проект внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые направлены на совершенствование правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. Поправки внесло в Государственную Думу Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.