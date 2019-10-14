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Общество

В России создадут мультфильм об Александре Невском и увеличат чисто туристов на посвящённом князю маршруте

«Псковская митрополия, Патриарший Совет, администрация Псковской области, Российское военное историческое общество – все эти институции уже работают над тем, чтобы Псковская область встретила 800-летие», - заявила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе открытия научно-практической конференции, посвященной 800-летию Александра Невского 14 октября в Пскове.

 Как передает корреспондент Псковского агентства информации, Алла Манилова поприветствовала всех собравшихся от имени министра культуры РФ Владимира Мединского. По ее словам, Псков связан с «большой сетью исторических кровеносных сосудов», с деятельностью полководца, который защитил Отечество и определил его судьбу - Александра Невского.

«Мы стремимся к тому, чтобы весь процесс подготовки к мероприятию был соткан - это касается всего: воспитания молодежи, приведения в порядок храмов», - отметила Алла Манилова.

Она отметила, что сейчас в Псковской области и других регионах занимаются поиском идей к 800-летию Александра Невского. Одно из направлений, подчеркнула заместитель министра, разработка туристических маршрутов, в том числе федерального. Алла Манилова отметила, что маршрут «Александр Невский», проходящий по Псковской области и другим регионам, в этом году включен в национальную программу детского туризма и до конца года по нему проедут более 3,5 тысяч детей. Она пообещала, что будет вестись работа по расширению квот для этого маршрута.

Кроме того, заместитель министра анонсировала съёмки полнометражного анимационного фильма. Этот проект получил поддержку Фонда кино.  «Этот фильм, в первую очередь, для детей, в современной подачи, чтобы охватить максимальное количество школьников. И нам кажется в Минкульте, что у нас это получится», - заявила Алла Манилова.

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