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Культура

Минкульт: Псковской области оказывается вся необходимая помощь в рамках нацпроекта «Культура»

В рамках национального проекта «Культура» Псковской области оказывается вся необходимая помощь, заявила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на пресс-подходе перед началом научно-практической конференции, посвященной 800-летию Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Алла Манилова заверила, что регион не забыт министерством культуры по всем направлениям – от цифрового развития до строительства модельных библиотек, сельских домов культуры. «Без этого сложно говорить о памяти и привлечении людей к истории родного края, к истории России. Это все большая комплексная работа», - пояснила Алла Манилова.

По ее словам, нацпроект позволяет комплексно и системно решать задачи сближения людей с культурой «вне зависимости от размера кошелька семьи и расстояний, которые разделяют человека с большими культурными центрами».

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