Михаил Ведерников поприветствовал гостей и участников посвященной 800-летию Александра Невского конференции

16:50, 14 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников и гостей научно-практической конференции, посвященной 800-летию Александра Невского 14 октября. Обращение главы региона зачитала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников в приветственном адресе отметил, что память Александра Невского особенно почитаема и трепетно хранится на псковской земле, поскольку именно здесь он совершил свои многие подвиги, а сам Александр Невский однажды завещал жителям Пскова хранить его подвиг. «Для Псковской области – большая честь принимать участие в подготовке и проведении 800-летия великого князя», - отметил глава региона.

Первый вице-губернатор поблагодарила заместителя министра культуры РФ Аллу Манилову за участие в конференции и за помощь Псковской области. Кроме того, Вера Емельянова выразила благодарность митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону за воспитание молодого поколения Псковской области.

Вера Емельянова также рассказала о 200 мероприятиях, которые пройдут в рамках праздника. В частности, планируется отреставрировать икону «Святой благоверный князь Александр Невский», прорабатывается участие в торжествах Псковского хора, солистов Мариинского театра и хора Санкт-Петербурга. Кроме того, за счет внебюджетных источников на берегу Чудского озера будет построено здание для диорамы – уже определен участок для возведения, проект диорамы был представлен в апреле 2019 года.

Также, как отметила первый вице-губернатор, в рамках подготовки к 800-летию Александра Невского разработаны 5 культурных маршрутов.

Кроме того, в планах – ремонт храма Александра Невского в Пскове. Он, как подчеркнула Вера Емельянова, к празднику должен быть «представлен во всем своем величии».