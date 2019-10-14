Участок улицы Волкова в Пскове перекроют на два месяца

17:41, 14 октября 2019, ПАИ

С 9:00 15 октября до 00:00 15 декабря в Пскове в связи с работами по реконструкции улицы Леона Поземского участок улицы Волкова от улицы Поземского до улицы Труда закрывается для движения автотранспорта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, объезд будет организован по улицам Леона Поземского и Школьной.

Кроме того, в связи с проведением работ в указанный период будет частично ограничена ширина проезжей части улицы Поземского на участке от улицы Кошевого до улицы Набат.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.